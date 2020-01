Justin Bieber: tout ce qu’on sait sur son nouvel album «Changes»

Justin Bieber va chanter en espagnol!

Grâce à la série documentaire, «Seasons», sur la vie de Justin Bieber, les fans de la superstar peuvent assister au processus de création de son album tant attendu. Et bonne nouvelle pour tous ceux qui ont adoré «Despacito», Justin Bieber devrait dévoiler un titre en espagnol. Le hit s’appellera «La Bomba». L’artiste raconte dans sa mini-série: « Je ne parle pas espagnol. Mais les chanteurs sont bons en imitation, donc je pense que je suis juste bon quand j’imite? J’écoute et je répète.»

«Changes» comportera des titres inspirés d’Hailey Baldwin

Dans «Seasons», on apprend également que Justin Bieber s’est inspiré de sa relation avec Hailey Baldwin pour deux titres de son nouvel opus. «Keep On Forgiving Me» raconte à quel point sa femme est patiente. «A chaque fois que je fais quelque chose de stupide, elle me pardonne.» se confesse le chanteur face caméra, dans un des épisodes de sa série. Le disque «Changes» comportera aussi un morceau intitulé «Habitual», en hommage à son amour «compulsif» pour Hailey. Ce titre fait partie des chansons favorites de l’artiste.

Justin présentera son album «Changes» en tournée

Justin Bieber sera bel et bien de retour cette année. Il partira même à la rencontre de son public sur scène. Le chanteur a pour le moment seulement présenté les dates de sa tournée américaine. Elle débutera le 14 mai à Seattle et se poursuivra dans de nombreuses villes américaines comme Las Vegas, Atlanta ou encore Miami. Les premières parties du «Changes Tour», seront assurées par Kehlani et Jaden Smith.