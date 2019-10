Justin Bieber, Harry Styles, Taylor Swift... Ces stars qui ont besoin de lunettes pour bien voir!

Les lunettes: un besoin réel pour certains

De plus en plus de stars s'affichent avec des lunettes. Certaines ont véritablement des problèmes de vue comme l'auteur de "Purpose", Justin Bieber ou le chanteur de "Cry Me", Justin Timberlake. Ils n'hésitent d'ailleurs pas à en changer, toujours à la pointe de la mode. Lorsque Taylor Swift en porte, cela lui confère un petit air sérieux tout à fait à son avantage. L'interprète de "It Ain't Me", Selena Gomez n'a pas supporté qu'un fan lui vole ses lunettes de soleil à Paris. Du côté des ex One Direction, Harry Styles va jusqu'à porter une double paire sur sa tête qu'il adapte suivant les circonstances, tandis que Niall Horan se transforme en étudiant sexy, qui n'est pas pour déplaire à ses fans.

Une tendance indispensable pour d'autres

Des pop-stars comme Demi Lovato ou Jennifer Lopez s'affichent avec des lunettes de vue ou de soleil pour un effet glamour. Peu importe l'utilité des lunettes, si ce n'est de rentrer dans une mode qui se propage à grande vitesse. Rihanna a même collaboré avec Dior et Lady Gaga en fait un accessoire de scène avec masque et dentelles. Quant à Madonna ou Miley Cyrus, l'auteur de "Wrecking Ball", elles dégagent un sex-appeal qui colle parfaitement à leur image de divas.