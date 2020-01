Justin Bieber et la maladie de Lyme: de quoi souffre vraiment l'artiste?

Face aux critiques de certains médias américains, sur son physique fatigué, l’artiste s’est exprimé sur son compte Instagram et a expliqué être atteint de la maladie de Lyme et d’une mononucléose chronique: «Beaucoup de gens disent que j'ai une sale tronche, que je suis drogué... Ils ne réalisent pas qu'on m'a récemment diagnostiqué la maladie de Lyme, mais aussi un sérieux cas de mononucléose chronique qui affecte ma peau, mes fonctions neurologiques, mon énergie et ma santé en général».

Conscient d’être bien entouré, Justin Bieber ne se laisse pas abattre, bien au contraire et est bien décidé à revenir sur le devant de la scène: «Ça a été difficile pendant quelques années mais obtenir le bon traitement aidera à traiter cette maladie incurable, je serai de retour plus en forme que jamais».