Joe Jonas: Sophie Turner raconte les dessous de leur rencontre

Depuis 2016, Sophie Turner et Joe Jonas filent le parfait amour. Les tourtereaux se sont rencontrés en 2016. Et visiblement, l’actrice et le chanteur ont vécu un véritable coup de foudre. Mais selon les confidences de la belle Sophie Turner, rien ne présageait une telle idylle.

Conviée à boire un verre dans un bar du quartier de Camden à Londres, Sophie Turner était quelque peu sur la réserve concernant la personnalité de l’un des membres des Jonas Brothers: «Je m’attendais à ce qu’il se présente avec la sécurité et tout. Je me suis dit : ‘Il va être un gros con’. J’ai amené tous mes amis masculins à venir avec moi pour le rencontrer, parce qu’au fond de mon esprit, j’avais encore peur que ce soit un escroc», a-t-elle expliqué dans les colonnes du magazine.

Très vite, les doutes ont fini par s’envoler… puisque le chanteur «est arrivé sans sécurité, a poursuivi la jeune femme. Il a amené un ami, et ils ont bu autant que nous. Je me souviens que nous n’avons passé que quelques minutes sur la piste de danse, puis nous avons trouvé une place loin dans le coin et nous avons juste parlé. Nous avons parlé pendant des heures, et des heures, et des heures. Et je ne m’ennuyais pas. Ce n’était pas forcé. Ce n’était pas une petite conversation, c’était juste si facile. Et bientôt, nous étions inséparables. Je suis partie en tournée avec lui».

Sophie Turner et Joe Jonas mariés !

Quelques années après leur rencontre, les amoureux ont décidé de franchir l’étape du mariage. Après une première union à Las Vegas, Joe Jonas et Sophie Turner ont regroupé leurs proches pour une cérémonie top secrète organisée en France.

Comblée de bonheur et très amoureuse, Sophie Turner est aujourd’hui sur un petit nuage : «J’ai l’impression que la seule chose qui a changé pour moi, c’est d’avoir ce sentiment incroyable de sécurité. Le mot «mari» et le mot «femme» ne font que renforcer la relation. J’aime être mariée. Je pense que c’est merveilleux».