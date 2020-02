Joe Jonas et Sophie Turner: leur histoire d’amour qui fait rêver

Joe Jonas et Sophie Turner : leur rencontre

C’est l’amour fou ! Entre Joe Jonas et Sophie Turner, tout a commencé en 2016. Le chanteur est tombé fou amoureux de l’actrice de Game of Thrones. Alors que beaucoup pensaient que la différence d’âge allait être un obstacle dans leur relation – Sophie Turner étant de sept ans sa cadette – tout est allé très vite.

Sophie Turner est revenue plusieurs sur leur fameuse rencontre dans les colonnes de Rolling Stone: «Nous avions beaucoup d’amis en commun. Et ils essayaient de nous présenter depuis longtemps. On se suivait mutuellement sur Instagram et il m’a envoyé un message privé un jour, sorti de nulle part».

Quelques lignes plus basses, elle poursuit : «Je me préparais à être célibataire tout ma vie. Je pense qu’une fois que tu as trouvé la bonne personne, tu le sais. Mon âme est plus âgée que je ne le suis. J’ai tellement vécu jusqu’ici. J’ai rencontré tellement de garçons et de filles. Je n’ai pas l’impression d’avoir 23 ans, mais 27, 28».