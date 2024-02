Jennifer Lopez de retour avec son nouvel album «This is Me… Now»

En 2002, Jennifer Lopez dévoilait «This Is Me… Then», le troisième album de sa carrière. Un immense succès rempli de hits romantiques mêlant la pop et le RnB. Un opus qui coïncidait avec ses premières fiançailles avec Ben Affleck (vite annulées). Vingt ans plus tard, la chanteuse s’est remise en couple avec le comédien et l’a même enfin épousé. Plus heureuse que jamais, Jennifer Lopez partage tous ses sentiments dans «This is Me… Now».

«C'est bien plus personnel que tout ce que j'ai déjà fait en musique.», nous avait confié la superstar au sujet de ce nouvel album, en interview pour NRJ. « Quand Ben Affleck et moi nous nous sommes remis ensemble, j’ai été très inspirée pour refaire de la musique. De toute évidence, il s’est passé quelque chose de surréaliste et de très magique à la fois.», a ajouté Jlo plus romantique que jamais.

Parmi les titres de ce projet fraichement dévoilé, on retrouve le single déjà entendu «Can’t Get Enough» mais également des hommages à l’amoureux de Jennifer Lopez. A cœur ouvert, la chanteuse et comédienne dédie même un titre à Ben Affleck.

«Dear Ben pt. II» est la suite de «Dear Ben» figurant sur l’album sorti en 2002. « Quand je pense que tu pourrais me laisser tomber, tu viens créer une lueur d’espoir », interprète-t-elle au sujet de leur retour de flamme, deux décennies plus tard.