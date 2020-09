Jennifer Lopez à l’écran avec Maluma : découvrez le teaser de «Marry Me»

Jennifer Lopez et Maluma font le plein de collabs’

Le film «Marry Me» est également l’occasion pour Jennifer Lopez de collaborer avec Maluma sur des nouveaux morceaux. Elle s’est associée à l’artiste colombien pour la bande-originale de la comédie romantique ;

« J’ai fait un album pour ce film, il y aura plein de nouvelles chansons, de nouvelles musiques, c’est tellement excitant. J’ai fait six chansons sur huit, et Maluma deux ou trois»., avait-elle expliqué quelques mois plus tôt.