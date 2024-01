« The Voice » : Jenifer fait sensation avec son look

Pour rappel, le temps d'une soirée, à l'occasion des "Super Cross Battles", Jenifer reprendra place dans son fauteuil rouge et aura un rôle décisif sur la suite de l'aventure. Comme Mika l'an dernier, elle assistera à chaque duel sur le plateau de « The Voice » et votera pour son talent préféré grâce à un boîter électronique, tout comme les personnes du public. Mais attention ! Son vote comptera pour 10% des voix, et pourra donc tout faire basculer pour les candidats en lice.