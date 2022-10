Le Château n’est pas prêt de fermer ses portes ! Carton plein pour ce grand retour. Après plusieurs années d’absence, le programme de la Star Academy est relancé, et les fans sont au rendez-vous. Le premier prime ainsi que les quotidiennes battent des records. Au point où la Star Ac’ est déjà renouvelée pour une prochaine saison.

Eh oui, la Star Ac va bel et bien se poursuivre en 2023. Et une nouveauté est à prévoir. Initialement, la durée du programme est prévue pour six semaines. Mais pour les saisons à venir, celle-ci devrait être doublée. Il semblerait que TF1 ait misé sur douze semaines de compétition pour la Star Academy.

Star Academy: Jenifer professeur dans la prochaine saison ?

Après son passage dans le premier prime de la Star Academy, les téléspectateurs veulent à tout prix revoir Jenifer dans le programme. La toute première gagnante de l’émission pourrait-elle avoir un rôle dans la nouvelle saison ? C’est ce que ses fans espèrent !

En effet, la chanteuse pourrait devenir une des professeurs de la nouvelle saison. Ou bien apparaitre en tant que guest à certaines occasions. A ce sujet, la principale intéressée n’a donné aucun indice concernant cette possibilité.