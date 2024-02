Jain repart en tournée : «On va retrouver les gens et on va faire la fête.»

Jain continue de nous faire planer grâce à ses hits extraits de son dernier album «The Fool». Chacun de ses morceaux est lié à une carte de tarot. Et la chanteuse a misé sur la carte de l’étoile avec la sortie de son dernier single «Cosmic Love»: «Ça correspond à un amour assez universel, assez cosmique, détaille Jain en interview pour NRJ. Le ‘’cosmic love’’ veut dire se sentir bien dans les éléments qui sont autour de nous, se sentir bien dans notre vie, sentir qu’il y a de l’amour autour de nous, tout simplement.»

Après avoir rempli de nombreux Zénith de France, l’an dernier, Jain repart sur les routes ce printemps et a hâte de retrouver son public dans des salles plus intimistes. «The Fool Tour» s’arrêtera notamment au Trianon de Paris, du 5 au 8 mai prochains. «On va retrouver les gens et on va faire la fête.», révèle Jain. La star qui connait à nouveau le succès grâce à «Makeba» performera également cet été dans les festivals.

Jain continue en même temps de composer des nouvelles sonorités pour un prochain album, qu’elle souhaite encore une fois «très personnel» comme «The Fool». «J’ai envie de continuer à faire des disques qui me ressemblent au moment présent.», nous explique Jain au micro d’NRJ.