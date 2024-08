Helena et son évolution après la Star Ac’ : «Je ne suis plus la même personne»

Helena Bailly a grandi et mûri. Forte de son expérience de trois mois de tournage pour la «Star Academy» sur TF1 puis de l’immense tournée à la fin de l’émission, elle se trouve aujourd’hui changée. «Physiquement déjà, je n’ai plus la même tête, j’ai l’impression que j’étais un bébé il y a encore quelques mois, que je ne suis plus la même personne.», révèle-t-elle en interview pour «Sud Info».

S'il y a eu un changement physique, c’est surtout dans la tête qu’Helena a évolué. «Mes proches me disent que j’ai fait un bond de trois ans de maturité en trois mois. Ça se ressent physiquement mais aussi dans ma manière de m’exprimer.», ajoute l’amie de Pierre Garnier.

C’est en affirmant ses choix artistiques pour ses morceaux qu’Helena a su gagner en assurance. «J’ai pris confiance en moi, en qui j’étais, au-delà de la musique, révèle l’interprète de ‘’Aimée pour vrai’’ avant d’ajouter : On m’a demandé ce que je voulais être en tant qu’artiste. Et réussir à mettre des mots sur ce qu’on veut être c’est aussi réfléchir sur qui on est.»