Harry Styles aperçu avec Kendall Jenner, la photo qui enflamme la Toile

Harry Styles et Kendall Jenner, à nouveau en couple ?

Nombreux sont les ex qui restent en contact malgré leur séparation. Une nouvelle photo vient confirmer cette théorie concernant Harry Styles et Kendall Jenner. En effet, après la grande cérémonie des BRIT Awards, ils ont été aperçus à l’after party organisée par Sony. Entourés de leurs amis, ils discutent et semblent heureux de se retrouver.

Sur la Toile, cette photo a enflammé les internautes. Ces derniers se séparent en deux camps. Ceux qui pensent que leur histoire n’est pas réellement terminée et que la flamme pourrait renaitre. Et ceux qui ne les voient que comme de simples amis.