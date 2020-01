Harry Style aperçu sur le tournage du clip «Watermelon Sugar»

Harry Styles avec une pastèque dans les mains ! Cette scène a suscité un bel engouement sur la Toile. Et pour cause, il n’est pas commun de voir le chanteur anglais avec un tel fruit en sa possession. Ces derniers jours, l’artiste se balade sur les plages de Malibu et a été aperçu dans un sublime ensemble jaune.

Mais ce n’est pas sans raison. En effet, Harry Styles en plein tournage pour son prochain clip ! Avec les indices capturés, les fans ont immédiatement compris qu’il s’agissait de l’enregistrement vidéo de «Watermelon Sugar». Ce dernier single de son album «Fine Line» est un réel carton aux quatre coins du monde. Et pour ce clip, l’ancien membre des One Direction n’est pas seul.