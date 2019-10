Halsey va-t-elle bientôt révéler un nouveau hit?

L’année 2019 est décidemment celle de la chanteuse Halsey. L’interprète de «Without Me» enchaîne les morceaux. Après sa collaboration avec le groupe k-pop BTS pour le titre «Boy With Luv’», l’artiste a dévoilé «Nightmare» et plus récemment «Graveyard».

Mais a-t-elle prévu une autre surprise à ses fans en ce mois de septembre? Peut-être si l’on en croit la récente vidéo postée sur son compte Instagram. Halsey a filmé un aquarium en fredonnant la chanson «Oh My Darling, Clementine»: «You are lost and gone forever», peut-on entendre. La vidéo est aussi accompagnée de l’émoticône «soon».