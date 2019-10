Halsey rend hommage en chanson aux personnalités disparues de la télévision

Halsey: bientôt de retour avec un troisième album

La chanteuse au style rap et pop sera de retour le 17 janvier 2020 avec un troisième album studio intitulé «Manic», porté par les singles «Without me», «Nightmare» et «Graveyard».

Une tournée mondiale, le «Manic World Tour», est prévue dans la foulée et débutera le 6 février 2020 en Espagne. La chanteuse a publié ses dates sur Instagram ce lundi 23 septembre 2019.