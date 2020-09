Halsey actrice: elle va faire ses débuts dans une série télévisée

Halsey a toujours multiplié les projets. Alors que certains lui prêtaient une carrière de future avocate, l'interprète de «You Should Be Sad» a décidé de s'orienter vers la télévision.

En effet, Halsey a été choisie pour intégrer le casting de la prochaine série télévisée «The Player’s Table», dont elle sera également productrice.

La série sera adaptée du roman de Jessica Goodman, intitulé «They Wish They Were Us». Halsey sera ainsi entourée de l'actrice Sydney Sweeney, connue pour ses rôles dans «Euphoria» et «The Handmaid's Tale». Les deux femmes ont par ailleurs déjà travaillé ensemble pour le clip «Graveyard» d'Halsey, en 2019.