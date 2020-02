Gradur et Heuss L’enfoiré : «Ne reviens pas», l’histoire d’un hit

Gradur et Heuss l’enfoiré : le clip de leur duo

Réalisée par Fanatik Prod, la vidéo met en scène les deux artistes, à bord de voitures de luxe puis dans une grande demeure hôtelière où l’ambiance est visiblement au rendez-vous. Publiée sur YouTube le 22 novembre 2019, le clip compte à ce jour – mardi 25 février 2020 – plus de 92 millions de vues.

Retrouvez les paroles !

[Intro : Gradur & Heuss L'enfoiré]

Skch, she, skch, she, skch, she



[Refrain : Gradur & Heuss L'enfoiré]

Bae, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi (she)

Non, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi (skch)

Bae, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi (she)

Non, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi

Oui, c'est nous les grosses moulas et y a d’la weed, y a du Jack, j'suis fonce-dé toute la night

Et na-na-ni, na-na-na, m'raconte pas tes salades

C’est soit tu viens, soit tu t'tailles, on va pas parler thaï

Y a des shegueys, d'la moula



[Couplet 1 : Gradur & Heuss L'enfoiré]

La p'tite est fraîche donc j'l'ai mis d'côté (ouais), faut du biff pour la piloter (ouais)

Elle s'enjaille toute la nuit, elle claque toute ton ardoise, hein

J’ai mis trente bouteilles sur la table donc forcément, elle m’donne son Snap

Que des moulas dans l'carré, j’vais finir bourré

Tu t'es vue avec moi (nan) mais c'était qu'un rêve (c’était qu'un rêve)

Tellement de folles, tellement d'oseille depuis qu'j'suis célèbre (depuis qu'j'suis célèbre)

La boîte ne m'appartient pas (nan), si je veux, je l'achète (skch, skchh)

Faut qu'tu coopères, si tu veux pas, bah, prends ton Uber



[Refrain]

[Couplet 2 : Heuss L'Enfoiré & Gradur]

Heuss L'enfoiré, tu m'reconnois, j'les connais, ils m'connaissent les Gaulois (han, han, han)

Les bouteilles de cool-al, violent comme Conan, Myriam ou Morgane (han, han, han)

J'l'ai chargée en Mégane, j'repars en bécane (skch, skch, skch, skch, skch), j'ai pris la Russe et j'ai viré la gitane

Jamais en paganne, toujours en bénéf', deux heures après on retourne la capitale

Bébé, s'te plaît, reviens pas (nan), t'façon, j'ai d'jà benda (nan)

Ça y est, tu reconnois (nan), c'est l'sheguey, la moula

La khoula, les zoulas, bébé, non, ne les écoute pas (nan)

J'l'ai baisée, j'suis coupable (nan), introuvable comme Sosa



[Refrain]