« Danse avec les Stars » : ce rappeur pourrait bien intégrer le casting

L’année 2024 commence bientôt et avec elle débarquent les nouvelles saisons de nos programmes préférés. « Danse avec les Stars » fera notamment son retour après un an de pause. Pour l’heure, bien que peu d’informations circulent sur cette 13e édition, quelques indices concernant l’identité des nouveaux participants ont déjà fuité. On a notamment entendu dire que la chanteuse Cœur de Pirate, et l’ex-candidat de la « Star Academy » Louis Albi avaient déjà signé leur participation.

Pour le reste, Caroline Margeridon («Affaire conclue»), Nico et Daniela Capone ou encore des comédiens de la série « Ici tout commence » sont encore sur la liste d’attente. Mais un journaliste a décidé d’accélérer le processus des révélations. Clément Garin avait déjà annoncé le 10 novembre dernier, sur Instagram, que « selon [ses] informations, une des drag queen les plus célèbres de France va participer à la prochaine saison de Danse avec les Stars ». Selon toute vraisemblance, il s’agirait de Keiona, la gagnante de la 2ème saison.