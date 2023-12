Loreen, la reine du nail art, répond à notre interview « Match ou Swipe »

Loreen est partout. Après avoir triomphé pour la seconde fois à l’Eurovision en mai dernier, la chanteuse suédoise a inondé les ondes avec ses hits « Tattoo », puis « Is it Love », sorti en octobre dernier. Un mois plus tard, Loreen remportait le NRJ Music Awards de la « Révélation Internationale de l’Année », livrant au passage une prestation live éclatante.

Si les trophées caractérisent la star suédoise, une autre particularité la distingue : son goût prononcé pour le nail art, soit l'art de décorer les ongles. Un style dont ses fans se sont rapidement emparés, tout comme d’autres stars de la scène musicale internationale depuis plusieurs années.

À l’occasion de sa venue dans les studios de NRJ, on en a profité pour soumettre à l’experte du stylisme ongulaire XXL plusieurs mains de stars et recueillir son avis. De quoi en savoir plus sur ses goûts en matière esthétique et musical, allant jusqu’à évoquer Slimane et leur rencontre à Cannes, en novembre dernier, lors des NRJ Music Awards sur fond de passage de témoin en vue de l’Eurovision.

Loreen en a profité pour conseiller Slimane

« Mon conseil pour lui, au sujet de l'Eurovision, ce que j'ai toujours dit, parce que vous savez, il y a beaucoup d'énergie là-bas, il y a beaucoup d'opinions. (...) Je dirais qu'il faut essayer de faire abstraction de tout cela, et faire son travail d'artiste. Protégez votre créativité. Slimane, s'il te plait, fais-le. Et amuse-toi ! », conseille Loreen.