Enrique Iglesias : un chanteur habitué aux duos à succès !

Enrique Iglesias et Nicky Jam

En 2015, Enrique Iglesias apparaît en featuring sur le hit "El Perdón" de Nicky Jam. Grâce à la notoriété respective de l’Américain et de l’Espagnol, le titre s’impose parmi les plus gros succès de l’année, et comme LE hit de l’été. Sur YouTube, le clip de "El Perdón" a été visionné plus d’un milliard de fois.

Enrique Iglesias et Pitbull

On sait le spécialiste du reggaeton Pitbull être lui aussi un habitué des duos. Quand Pitbull et Enrique Iglesias décident de s’associer, cela donne le hit "I Like It", un single certifié triple disque de platine aux États-Unis (plus de 3 millions de singles vendus). Un succès qui incitera les deux artistes à se lancer dans une première puis une deuxième tournée commune.

Enrique Iglesias et Jennifer Lopez

Enrique Iglesias a beau être en couple et papa de jumeaux, il sait aussi bien s’entourer lorsqu’il s’agit de partager le micro avec la gent féminine. Et qui de mieux que Jennifer Lopez pour accompagner le chanteur latino dans un hit, "Physical", à la fois dance et caliente?