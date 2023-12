Eminem se confie sur ses addictions avec Juice WRLD sur le hit « Lace It »

La prise de stupéfiants est un sujet majeur dans le star-system, notamment aux Etats-Unis. Certains rappeurs en font allègrement la promotion, vendant un style de vie hors des normes et des lois, mais la réalité est bien plus tragique. Coolio, Mac Miller, Lil Peep, Gangsta Boo et Juice WRLD sont des rappeurs dont la prise de drogue a été fatale.

Deux albums posthumes de Juice WRLD ont été dévoilés en 2020 et 2021, et un morceau inédit vient de paraitre dans lequel figure la légende Eminem. Dans ce titre, le rappeur, récemment en concert sur le jeu Fortnite, s’est livré à des confidences sur sa propre addiction aux drogues.