Eddy de Pretto: écoutez dès maintenant son album «À tous les bâtards»

Eddy de Pretto à cœur ouvert

Rien n'a été laissé au hasard pour cet album. Pas même la pochette de l'opus réalisé par un fan, au nom de ion.hime sur Instagram. Il représente un portrait d'Eddy de Pretto en noir et blanc: «Depuis la sortie de Cure, on m’envoie régulièrement des fan arts qui me touchent, me dérangent, me font rire. Dans celui-ci j’ai été étonné de me trouver si bizarre dans le regard de quelqu’un d’aussi bienveillant. C’est sa vision de moi que j’ai voulu mettre en avant. Car finalement on est tous le bizarre de quelqu’un.»

Pour le moment, seul un clip a été dévoilé par l'artiste. Il s'agit de la vidéo de «Bateaux-Mouches», dévoilé en janvier dernier.