Drake sort deux titres surprises «When To Say When» et «Chicago Freestyle»

Surprise! Drake est de retour. Cela faisait bien longtemps qu’on n’avait pas entendu l’artiste canadien. Le rappeur vient de sortir ses deux premiers hits de l’année 2020 ce week-end, en une seule vidéo. Et ce n’est pas tout! Avec ces inédits, il rend hommage à deux stars du rap : Jay-Z et Eminem.

«When To Say When» reprend, en effet, la mélodie de «Song Cry» de Jay-Z qui s’était lui-même inspiré du morceau «Sound Like a Love Song» de Bobby Glenn. Drake avait parlé de ce titre en décembre 2019 dans une interview pour Rap Radar : «Les sujets auxquels on se réfère le plus sont ceux qui racontent les sujets de la vie. Mon morceau a été fait juste pour vous montrer que je sais toujours rapper.»

Drake reprend Eminem

L’autre nouveau single de Drake, «Chicago Freestyle», reprend les paroles du titre «Superman» d’Eminem, dans une version moins machiste. On l’entend rapper : «But I do know one thing though/Women they come they go/Saturday, through Sunday, Monday/Monday through Sunday, yo/Maybe I’ll love you one day/Maybe we’ll someday grow/Till then I sit my drunk ass on that runway, on this one way».

Eminem, lui, scandait dans «Superman» : «But I do know one thing though/Bitches, they come, they go/Saturday through Sunday, Monday/Monday through Sunday, yo/Maybe I’ll love you one day/‘Til then just sit your drunk ass on that fuckin’ runway, ho »

Les deux titres ont déjà le droit à des vidéos pour les illustrer. Drake a tourné ces images dans les décors urbains de Brooklyn.