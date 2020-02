Drake fait le buzz avec sa montre de luxe!

Drake est un business man hors pair! Le chanteur qui cartonne en musique multiplie les activités comme la création de whisky ou encore l’investissement dans le E-sport. Celui qui figure parmi les artistes les mieux payés au monde vient de se faire un «petit» plaisir.

Il vient, en effet, de s’acheter une montre à plus de 620 000 dollars! Ce bijou de luxe est signé Jacob & Co et fait bien plus que donner l’heure. Celle que l’on appelle «Astronomia», renferme dans son boitier massif en or rose 18 carats, un diamant mais surtout une roulette de casino!

L’artiste canadien a posté des photos de cette pièce très chic et originale sur les réseaux sociaux.