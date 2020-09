Demi Lovato et Max Ehrich s'installent ensemble: découvrez leur nouvelle maison!

C'est une nouvelle vie qui se profile pour Demi Lovato. Après des années difficiles - et une overdose en 2018 - la célèbre chanteuse a tourné la page. En couple et plus heureuse que jamais aux côtés de Max Ehrich, l'interprète de «I'm Ready» en collaboration avec Sam Smith coche toutes les cases pour un nouveau départ.

Selon les informations rapportées par Variety, Demi Lovato et son compagnon auraient fait l'acquisition d'une nouvelle villa, située dans le quartier de Studio City à Los Angeles, composée de six chambres et neuf salles de bain.

Le couple aurait déboursé pas moins de 7 millions de dollars pour s'offrir cette magnifique demeure à la décoration chic et moderne (les photos ici).