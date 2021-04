Demi Lovato et Ariana Grande dévoilent leur duo «Met Him Last Night»

Écoutez «Met Him Last Night» de Demi Lovato et Ariana Grande sur la radio digitale NRJ NEW HITS FRIDAY

Le nouvel album de Demi Lovato vient de sortir! La chanteuse s’est livrée comme jamais dans son opus «Dancing With The Devil – The Art of Starting Over». Ce projet hyper intime qui raconte les dernières années sombres de la superstar comporte 19 titres dont le duo tant attendu avec Ariana Grande!

Les fans des deux chanteuses ont la chance de pouvoir les écouter sur le titre «Met Him Last Night». La collaboration évènement a été initiée par Ariana Grande, comme le raconte Demi Lovato.

«J’ai joué ‘Dancing with the devil’ pour elle et elle était très excitée. Elle est donc venue avec l’idée de ‘Met Him Last Night’ et me l’a proposée et je me suis dit : ‘oh mon dieu, oui, absolument, j’aimerais chanter là-dessus. J’étais tellement heureuse de pouvoir travailler avec elle. On a pris tellement de plaisir à chanter ensemble.»