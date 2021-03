Demi Lovato dévoile la tracklist de «Dancing With The Devil: The Art of Starting Over»

Demi Lovato et ses collaborations

Ariana Grande et Sam Fischer ne sont pas les seuls artistes avec qui Demi Lovato a travaillé pour ce projet musical. La chanteuse a aussi partagé le morceau «Easy» avec Noah Cyrus ou encore «My girlfriends are my boyfriend» avec Saweetie.

Pour rappel, le titre de «Dancing With The Devil: The Art of Starting Over» est inspiré du récent documentaire de Demi Lovato, dévoilé en février dernier, dans lequel elle évoquait son overdose et confiait avoir été agressée sexuellement à plusieurs reprises.