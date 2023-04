Ce vendredi 21 Avril 2023, la nouveauté musique :



- DAVID GUETTA x HYPATON ft. LA BOUCHE «Be My Lover» - NRJ New Hit Friday

Après les remix à succès de «Baby Don't Hurt Me», en collaboration avec Anne-Marie et Coi Leray, et «I'm Good (Blue)» avec Bebe Rehxa, David Guetta revient avec un remix du classique des années 90 de La Bouche «Be My Lover (2023 Mix)» en collaboration avec le producteur prometteur Hypaton.