« Star Academy » : Pierre interprète sa chanson devant un Dadju impressionné

Verdict ? Dadju est impressionné. « Elle est magnifique ta chanson, elle est terrible ! », a réagi ce dernier avant de lui assurer que son morceau pourrait rencontrer un gros succès à sa sortie. « Je l’aime vraiment beaucoup. T’as un single ! C’est super bien écrit. » Il ne reste plus qu’à attendre que ce futur hit sorte…

Touché pas les compliments de l’interprète de « Jaloux », Pierre a ensuite évoqué la direction artistique qu’il souhaite prendre après la « Star Academy » : « C’est ça que j’aimerais amener. Un truc à l’américaine mais en français, parce que chanter en anglais oui, mais écrire en anglais c’est compliqué. La variété française, de base, j’étais pas très fans, j’écoutais pas du tout, mais je me suis un peu penché dessus et j’aimerais faire un mix de tout ça. »

En attendant de voir ce que nous réserve Pierre à la sortie de la « Star Academy », la finale de l’émission se déroulera ce samedi 3 février. Et pour accompagner les deux derniers candidats, Julien et Pierre, lors de cette soirée de nombreux invités viendront chanter avec eux : Dadju, Vitaa, Yseult, Patrick Fiori et Tayc.