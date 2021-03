Dadju et Squeezie: au casting de «Celebrity Hunted – Chasse à l’homme» sur Amazon Prime Video

Personne ne s’y attendait mais Amazon Prime Video vient d’annoncer la sortie dans le courant de l’année 2021 d’un jeu télé inédit! Il s’agit de «Celebrity Hunted – Chasse à l’homme», inspiré d’une émission d’origine britannique dans laquelle des célébrités jouent les fugitifs et doivent complètement disparaitre des radars.

Alors qui sera en cavale parmi nos stars françaises? Amazon Prime Video a fait fort en invitant Dadju et son frère Darçy à participer à cette chasse à l’homme. Le premier youtubeur français, Squeezie, a également répondu présent. Il sera accompagné de Seb La Frite. Laure et Florent Manaudou viendront également mettre leurs compétences de sportifs à l’œuvre. Enfin les potes Franck Gastambide et Ramzy Bedia seront aussi de la partie!

Dadju et Squeezie en mode incognito

Chaque duo présent dans le show «Celebrity Hunted- Chasse à l’homme» se connait très bien et fera donc tout pour échapper aux spécialistes du renseignement militaire. Le descriptif de l’émission par Amazon Prime Video en dit un peu plus sur le déroulement de la traque : «Dans “Celebrity Hunted – Chasse à l’homme”, ces personnalités vont tout faire pour disparaître sans laisser de trace et tenter d’échapper à des experts de la cybersécurité, du profilage et des professionnels du renseignement militaire. Pendant dix jours, ces “chasseurs” vont traquer nos personnalités à travers toute la France. Caméras de surveillance, traçages d’appels, reconnaissance de plaques d’immatriculations, ils ne laisseront rien au hasard. Un seul objectif pour nos personnalités, rejoindre à l’issue des dix jours de cavale, un lieu d’exfiltration pour espérer remporter la compétition. »

Le divertissement inattendu et original n’a pour le moment pas de date de diffusion. Restez connecté pour en savoir plus sur «Celebrity Hunted – Chasse à l’homme».