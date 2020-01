Chris Martin papa poule: ce jour où il a embarrassé sa fille sur son lieu de travail

Chris Martin est devenu père le 14 mai 2004 d’une petite fille prénommée Apple, fruit de l’amour entre le chanteur et l’actrice américaine Gwyneth Paltrow. Malgré un emploi du temps chargé, le leader du groupe Coldplay consacre beaucoup de temps à ses proches - il est aussi papa d’un fils, Moses, né le 8 avril 2006.

Convié dans le célèbre talk-show d’Ellen DeGeneres pour parler des dernières actualités de Coldplay, Chris Martin a révélé une anecdote très touchante concernant sa fille, désormais adolescente. Cette dernière travaillait dans une boutique de vêtements lorsque son père a fait irruption dans le magasin. Au grand désarroi d’Apple…

«Elle va bientôt avoir seize ans et c’est son premier emploi. Je suis si fier d’elle. Elle trouve progressivement sa voie dans le vaste monde. J’ai donc voulu lui faire une surprise en lui rendant visite sans la prévenir. Je me suis dit ‘Il vaudrait mieux que j’achète quelque chose’, a-t-il expliqué à l’animatrice. J’ai donc attrapé un t-shirt et je me suis mis dans la queue tandis qu’elle s’occupait de la caisse… et elle m’a vu. Elle a alors murmuré : "Papa, va t-en ", ce qui m’a rendu très triste. Je me suis donc rangé dans l’autre queue. Je tenais mon t-shirt et j’avais très peur de ma fille. Je lui avais apporté du caramel Fudge dont elle raffole. Après avoir payé le t-shirt, j’ai demandé à l’autre vendeuse si elle pouvait lui donner, et alors que je m’apprêtais à quitter la boutique, je l’ai entendue crier ‘Je t’aime papa’».