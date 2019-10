Clara Luciani : un chagrin d'amour à l'origine de son premier EP

Clara Luciani pleure

Clara Luciani a fait ses armes au sein du groupe La Femme et revendique des goûts musicaux aussi divers que Arcade Fire, Chet Baker, Aya Nakamura et même Tragédie. Elle a sorti "Monstre d'amour", un premier EP en solo en 2017.

Dès le premier titre, l'ambiance est posée: dans "Pleure Clara pleure", elle se décrit comme une pleureuse italienne. Avec sa voix grave et son spleen, elle déroule ensuite les chansons "Comme toi", "Monstre d'amour" et "À crever". À l'époque, elle est alors perçue comme la digne héritière de Barbara.

Un album sur son chagrin d'amour

Lorsqu'elle écrit cet EP, Clara Luciani vient de vivre une rupture amoureuse très douloureuse. Depuis son adolescence, l'écriture l'aide à avancer: elle pose ses expériences sur le papier, et elle explique que parfois cela lui évite de donner des claques. Écrire des chansons lui a permis de vider son sac avec des mots poignants et des mélodies qui serrent le cœur. Bien lui en a pris, non seulement l'EP est superbe, mais elle a pu sortir son premier album "Sainte-Victoire" l'année suivante, pour montrer qu'elle reste une battante et a su se relever.