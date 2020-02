Christine and the Queens dévoile un EP surprise et le single «La Vita Nuova»

Quelques semaines après avoir dévoilé le titre «People, I’ve Been Sad», Christine and the Queens revient avec non pas un mais cinq nouveaux morceaux ! La chanteuse vient de faire la surprise à ses fans de sortir un EP intitulé «La Vita Nuova». Tous ses hits sont présentés dans un mini film, écrit par Christine et réalisé par Colin Solal Cardo.

L’artiste française se retrouve sur les toits de l’Opéra Garnier mais aussi dans le monument parisien. Elle se bat contre le personnage de «The Fauna», une créature avec des cornes sur la tête et des yeux rouges. Christine and The Queens finit par se transformer elle-même en monstre.

Christine and The Queens célèbre «une nouvelle vie»

A la fin du film, la chanteuse présente son nouveau single du même nom que son EP, «La Vita Nuova». Un morceau qu’elle partage avec la chanteuse Caroline Polachek. Comme à son habitude, Christine and The Queens mêle le français et l’anglais. Elle s’initie même à l’italien.

Sur le nouvel EP de Christine and The Queens, on retrouve six titres dont «People, I’ve Been Sad» et «La Vita Nuova». Les autres inédits portent les noms de «Je Disparais Dans Tes Bras», «Mountains (We Met)», «Nada» et «I Disappear in Your Arms».