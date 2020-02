Christine and the Queens dévoile son nouveau titre «People, I’ve Been Sad»

Un titre surprise ! Christine and the queens est là où on ne l’attend pas. Discrète ces derniers temps concernant ses nouveaux projets, elle est de retour dans une vidéo inattendue. Dans un live session, la chanteuse française vient de dévoiler son tout nouveau titre, «People, I’ve Been Sad». Un morceau interprété en anglais et également en français.

A travers les paroles, Christine and the queens parle de son vécu : «Adolescence contrariée par un milliers de remords. Maintenant quand je ressens quelque chose tout est bien plus fort […] Adolescence contrariée par une solitude folle. Maintenant quand je suis dehors, le soleil me brûle encore».