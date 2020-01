Cardi B: presque nue et visage masqué à la Fashion Week de Paris

Cardi B a fait une apparition plus que remarquée lors de la Fashion Week de Paris, hier, jeudi 16 janvier 2020. La star du rap n’a pas hésité à braver la météo hivernale française, en portant une combinaison noire très fine et transparente. Une tenue signée Adrienne Landau, qui laissait apparaitre ses sous-vêtements et ses tatouages sur tout le corps.

Mais Cardi B ne risquait pas de prendre froid à la tête grâce à sa cagoule ornée de pierres noires.