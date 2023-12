Camille Lellouche : pourquoi l’identité de son compagnon reste secrète

Camille Lellouche : « Tout le monde n’a pas envie d’être connu »

La raison ? « Conserver son intimité ». C’est du moins ce que la chanteuse a affirmé à Ciné Télé Revue ce 28 décembre. L’ex candidate de « The Voice » a également ajouté que son compagnon ne souhaitait pas nécessairement être mis en lumière et préfère vivre éloigné de toute notoriété malgré le statut de sa compagne. « Tout le monde n’a pas envie d’être connu et il faut l’accepter », souligne-t-elle. Il faudra donc se contenter des vidéos comiques sur sa vie de famille pour espérer en apprendre plus sur l’homme qui l’accompagne au jour le jour dans sa vie de jeune maman.