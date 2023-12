Childish Gambino de retour « bientôt »

Il est l’interprète de hits comme « Redbone » ou encore le très dérangeant « This is America », à 40 ans l’acteur Donald Glover se cache derrière le nom d’emprunt Childish Gambino lorsqu’il passe en studio. Et il n’y aucun des deux domaines dans lequel il n’excelle pas puisqu’il a remporté un Golden Globe du meilleur acteur en 2017 pour sa série « Atlanta » et un Grammy en 2019 pour le clip choc de « This is America ».

Fort de ses succès, Donald Glover est de retour plus fort que jamais.

Tout d’abord en tant qu’acteur, il fera un retour sur petit écran dans la peau d’un iconique tueur à gage. Il reprendra le rôle de Brad Pitt dans la peau de Mr. Smith au côté de Maya Erskine. Le film phare de 2005 s’adapte cette fois-ci en une série de 8 épisodes qui sera diffusée à partir du 8 février prochain sur Amazon Prime Video. Mais ce n’est pas là l’unique surprise de cet homme aux multiples casquettes, tour à tour producteur et scénariste pour la série à venir « Swarm », mais aussi musicien, puisque son alias de rappeur, Childish Gambino, devrait également revenir en 2024 avec un nouvel album. C’est du moins ce qu’il tease.