Camila Cabello: ses premières parties pour les tournées des plus grandes stars

Une tournée en Amérique du Nord avec Bruno Mars

Le 28 mars 2017, le chanteur américain Bruno Mars commence officiellement sa tournée "The 24K Magic World Tour" afin de promouvoir l’album du même nom aux quatre coins du globe. Déjà habitué à l’exercice (il s’agit de la troisième tournée internationale pour l’interprète du hit "Grenade"), Bruno Mars programme au total plus d’une centaine de dates sur le sol américain. La tournée "The 24K Magic World Tour" comporte également une autre centaine de dates sur les autres continents (il se produit une fois en Afrique, une quinzaine de fois en Asie, à 18 reprises en Océanie et une cinquantaine de fois en Europe). Pour ses concerts en Amérique du Nord, Peter Gene Hernandez de son vrai nom choisit d’en confier la première partie à Camila Cabello. À l’époque, la compatriote de Bruno Mars est au tout début de sa carrière solo et n’a pas encore commercialisé son premier album. Pour la petite anecdote, sachez que la chanteuse Cardi B faisait elle aussi partie des artistes chargés d’accompagner Bruno Mars sur les concerts de la tournée "The 24K Magic World Tour" en Amérique du Nord.

La découverte de l’Europe avec Taylor Swift

Le 8 mai 2018, la chanteuse américaine Taylor Swift se lance dans une nouvelle tournée internationale baptisée "Reputation Stadium Tour". Comme vous l’aurez sans doute compris, il s’agissait alors pour l’interprète du hit "Look What You Made Me Do" de promouvoir son album "Reputation", le 6e de sa carrière. Chronologiquement, la tournée de Taylor Swift se découpe en cinq étapes : une première étape en Amérique du Nord, une seconde en Europe, une troisième de nouveau sur le sol nord-américain, une quatrième en Océanie et une cinquième en Asie avec deux représentations au Japon. Déjà invitée à participer à la tournée précédente de Taylor Swift, Camila Cabello se voit confier la lourde mission d’assurer la première partie des concerts de sa compatriote lors des trois premières étapes. Avec Charli XCX, Camila Cabello fait donc monter la température dans les salles nord-américaines et européennes avant l’entrée sur scène de Taylor Swift. Grâce à cette opportunité, la complice de Shawn Mendes sur le hit "Señorita" découvre une partie des pays européens dans lesquels elle se produira elle-même en 2018 avec sa propre tournée "Never Be the Same Tour".

Quid des premières parties de Camila Cabello ?

Après s’être essayée à l’exercice de la première partie en compagnie de Bruno Mars et Taylor Swift, Camila Cabello endosse à son tour le statut de star de la tournée. Pour son "Never Be the Same Tour" lancé en avril 2018, l’interprète du hit "Havana" confiera ses premières parties à des artistes tels que Bazzi, Drax Project ou encore Lali et Denise Rosenthal. À Los Angeles, Pharrell Williams lui fera l’honneur d’accepter son invitation exceptionnelle.