Camila Cabello: les secrets de sa tournée "Never Be the Same Tour"

Une tournée pour promouvoir son premier album solo

Au tout début de l’année 2018, Camila Cabello commercialise son premier album solo intitulé "Camila". Après plusieurs années passées au sein du groupe des Fifth Harmony, la chanteuse américaine décide de prendre seule son envol. Quelques semaines avant la sortie de son premier opus, elle commercialise le single "Havana" qui rencontre un véritable succès outre-Atlantique. Avec le single "Never Be the Same", Camila Cabello confirme sa notoriété en tant qu’artiste solo. Rapidement après sa sortie, l’album "Camila" parvient à se hisser en tête des ventes d’album aux États-Unis. Dans la foulée, la chanteuse annonce qu’elle se lance dans sa première tournée internationale pour promouvoir ce premier album aux quatre coins du monde.

Une quarantaine de dates partout dans le monde

L’aventure "Never Be the Same Tour" débute officiellement le 9 avril 2018 à Vancouver au Canada. Le lendemain, Camila Cabello entame un long parcours sur le sol américain avec une dizaine de dates. Elle se produit notamment à Los Angeles, à Chicago ou encore à Détroit, la ville chère au rappeur Eminem. Après un nouveau passage au Canada, l’interprète du hit "Consequences" décide d’aller à la rencontre de ses fans à Boston, à Philadelphie puis à New York. À la fin du mois de mai, Camila Cabello s’envole ensuite direction l’Europe. Pour sa première grande tournée internationale, la chanteuse pose ses valises au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne, ou encore en Espagne. En France, les fans de la chanteuse américaine ont l’occasion d’assister à son concert live le 20 juin 2018 à la salle Pleyel à Paris. Le Brésil, le Chili ou encore l’Argentine font enfin partie des pays sud-américains à avoir reçu Camila Cabello lors de son "Never Be the Same Tour".

Des invités de marque

Consciente de l’importance des premières parties pour un artiste (elle a assuré la première partie des concerts de Bruno Mars à ses débuts), Camila Cabello a pris soin de bien sélectionner les artistes chargés de la précéder sur scène. Pour son "Never Be the Same Tour", la partenaire de Shawn Mendes sur le hit "Señorita" a souhaité mettre en lumière des chanteurs tels que Bazzi ou le groupe néo-zélandais Drax Project. Lors de son passage à Los Angeles, la chanteuse américaine a par ailleurs offert à ses fans la présence d’un invité exceptionnel en la personne de Pharrell Williams. Une fois seule sur scène, Camila Cabello a profité de sa tournée internationale pour faire (re)découvrir une quinzaine de hits aux spectateurs, parmi lesquels l’incontournable "Havana", mais aussi les titres "All These Years", "Something’s Gotta Give" ou encore "She Loves Control".