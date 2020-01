Bruno Mars et Mark Ronson : les secrets de leur collaboration

Un coup de foudre artistique

En 2012, Bruno Mars sort son deuxième album intitulé "Unorthodox Jukebox". Cet album produit par Mark Ronson, Jeff Bhasker, Emile Haynie est un succès mondial. À l'intérieur, on retrouve des hits tels que "When I Was Your Man", "Treasure" ou encore "Locked Out of Heaven". C’est d’ailleurs sur ce titre que Bruno Mars et Mark Ronson se sont rencontrés. Mark Ronson, connu pour ses collaborations avec Amy Winehouse, est un producteur de talent. À sa sortie, la chanson "Locked Out of Heaven" débute en deuxième position au Billboard 200 avec 192 000 exemplaires vendus.

L’album "Unorthodox Jukebox" est l'album le plus vendu au monde en 2013. Il a été vendu à plus de 5 millions d’exemplaires. Cet album, Bruno Mars y tient beaucoup. C’est un album qui lui ressemble et qui lui correspond parfaitement. Le chanteur évoque d’ailleurs sa collaboration avec le producteur Mark Ronson et parle d’un coup de foudre artistique. Pas étonnant que la collaboration entre les deux artistes ne s’arrête pas là.

En novembre 2014, Mark Ronson et Bruno Mars publient la chanson "Uptown Funk". La chanson est un tel carton qu’elle se classe numéro un en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le Hit est en tête du Billboard Hot 100 pendant plus de quatorze semaines. En 2015, "Uptown funk" est même nommée pour la chanson internationale de l’année aux NRJ Music Awards.

Un succès et une polémique

La chanson "Uptown funk" permet à Bruno Mars et Mark Ronson de remporter plusieurs prix à travers le monde. La chanson devient le plus gros hit de l’été 2015. Pourtant, "Uptown funk" est partie d’une improvisation. Bruno Mars avait en effet trouvé un rythme qui lui plaisait. Mark Ronson a ensuite trouvé les accords de la basse. À ce moment-là, aucun des deux ne se doute qu’ils tiennent l’un des plus gros succès de la musique. La chanson fait rapidement le tour du monde et devient culte. Pourtant, quelques années plus tard, Mark Ronson est poursuivi en justice pour plagiat.

En 2016, le groupe de musique canadien Collage engage des poursuites contre Mark Ronson et Bruno Mars pour plagiat. Ils affirment que la chanson "Uptown funk" est une copie de leur hit "Young girls" sorti en 1983. En 2017, une nouvelle accusation de plagiat apparaît contre le producteur anglais. Cette fois-ci, le groupe de funk des années 80 Zapp & Roger accuse Mark Ronson et Bruno Mars de s’être largement inspirés de leur chanson "More Bounce To The Ounce". Ils les accusent notamment d’avoir totalement plagié cette chanson pour réaliser l’introduction "d’Uptown Funk".

Mark Ronson qui a avoué avoir été influencé par le groupe Zapp & Roger lorsqu’il était plus jeune nie toutefois toute accusation de plagiat. Si la collaboration entre Bruno Mars et Mark Ronson semble avoir été ébranlée par ces affaires, les deux artistes se sont dits prêts à travailler à nouveau ensemble. Pour le plus grand bonheur de leurs fans.