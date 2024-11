Rosé exprime sa vulnérabilité dans son nouveau single "number one girl"

Et de deux. Il y a un mois, la chanteuse des Blackpink lâchait une bombe surprise en collaboration avec le hitmaker par excellence, Bruno Mars. Premier single de son album solo à venir, "APT." a instantanément explosé avec son refrain entêtant.

Aujourd'hui, Rosé découvre un nouvel extrait de son prochain opus intitulé "number one girl". Changement d'ambiance, cette fois. C'est seule qu'apparait la star sud-coréenne pour l'interprétation de cette ballade qui résonne comme un cri du cœur.

"J’ai réalisé à quel point j’étais vulnérable"

Ce titre exprime toute la souffrance qui traverse celle qu'on surnomme "the golden voice". S'exprimant sur ce titre dans une interview accordée au magazine Paper, Rosé explique que "number one girl" s'inspire de son rapport à son exposition médiatique, et plus particulièrement à sa vulnérabilité face aux commentaires négatifs qu'elle peut lire sur elle sur les réseaux sociaux.

"J’ai réalisé à quel point j’étais vulnérable et accro à ce monde [en ligne] et à ce besoin de me sentir aimée et comprise", explique-t-elle. Face à cette prise de conscience, Rosé s'est lancée dans l'écriture d'une chanson qui serait "si affreusement vulnérable et sincère que les gens apprendraient que je suis une personne qui est traversée par ces émotions et que je détestais ça chez moi."

"Dites-moi que je suis aimée/ Dites-moi que j’en vaux la peine et que je suis assez bien / J’en ai besoin et je ne sais pas pourquoi", chante Rosé dans ce nouveau single.