Lisa (Blackpink) embrase le teaser de son album "Alter Ego"

2025 s'annonce chargée pour la chanteuse Lisa. Très attendue dans la troisième saison de la série "The White Lotus", diffusée sur la plateforme Max, la membre des Blackpink s'apprête également à sortir son album solo. Après les succès imparables de ses titres "Lalisa" et "Money", sortis en 2021, et plus récemment de "Rockstar", la star thaïlandaise annonce enfin la sortie de son album "Alter Ego" à travers un teaser dévoilé ce mardi 19 novembre.

Un teaser foisonnant

Dans cette vidéo futuriste longue de 3 minutes, la figure de la K-pop met en scène différentes musiques qui semblent composer son nouvel opus. Parcourant un catwalk tantôt projeté dans un monde de science-fiction, tantôt embrasé par un univers de feu, Lisa souffle le chaud et le froid pour mieux laisser se dévoiler toute la palette de cet "Alter Ego" qui promet d'être foisonnant.