Bigflo & Oli sur Netflix! Leur documentaire «Presque Trop» a sa bande-annonce

Bigflo & Oli : «On va faire un an et demi, deux ans de pause»

«Presque trop» sera aussi l’occasion d’en apprendre un peu plus sur la décision du duo de prendre une pause. Bigflo & Oli avouent être fatigués après avoir connu une ascension et un succès non-stop.

«On a tellement sorti de trucs, il y a une surconsommation. On va faire un an et demi, deux ans de pause.», révèle Oli, tandis que son frère Bigflo se rend compte: «Réaliser un rêve c’est le tuer, en fait. Qu’est-ce qu’on va faire après?».

La pause serait donc bien méritée pour les français aux multiples projets. Netflix partage même cette annonce sur leur compte Instagram : «Après ça, ils partent en break».