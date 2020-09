Bigflo & Oli: leur nouvelle collection Visionnaire enfin disponible!

Une collection inédite! C’est officiel, Bigflo & Oli sont de retour avec leur marque de prêt-à-porter Visionnaire. Il y a quelque temps, les deux garçons se lançaient un nouveau défi. En parallèle de la musique, ils souhaitaient créer une marque de vêtements, qui leur correspondaient à 100%. Après des premiers modèles qui ont cartonné, les deux frères dévoilent une collection inédite, réalisée en collaboration avec Celio.

Sur leurs réseaux sociaux, ils partagent la campagne officielle, le tout grâce à une vidéo colorée, à l’imagine de Bigflo & Oli: «Visionnaire X Celio. Dispo sur internet et pleins de magasins! C’est fou!On a eu carte blanche on s’est régalé a le faire vraiment! En mode mannequin tu connais.» Vestes, t-shirts, polos et même des pulls avec les phrases de leurs titres dessus.