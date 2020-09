Bigflo & Oli et Caballero et JeanJass échangent leurs vies dans le clip de «Bigflo & Oli»

Caballero et JeanJass, célèbres rappeurs belges, se sont demandés ce que serait leur vie s’ils étaient dans la peau de Bigflo & Oli. Ils ont ainsi rendu hommage à leurs potes dans un titre tout simplement intitulé «Bigflo & Oli».

Les frères les plus célèbres de France ont bien entendu accepté de rapper sur ce titre plein d’autodérision. Ils ont également participé au clip fou dans lequel ils échangent leurs corps avec Caballero et JeanJass. Les scènes et les paroles sont plus folles les unes que les autres.

Pas étonnant donc de voir le clip arriver en première place des tendances sur YouTube. Plus de 302 000 personnes l’ont regardé en moins de 24h !«Vrai kiff de mélanger nos univers !!», ont écrit Bigflo & Oli sur leur compte Twitter.