Bigflo & Oli s’associent à Spider ZED sur le titre «C’est pas bien»

Bigflo & Oli n’ont pas hésité une seconde à accepter l’invitation de Spider ZED pour chanter sur le titre «C’est pas bien». Les trois artistes ironisent sur toutes les règles de bonne conduite en société en les détournant. On peut entendre Bigflo rapper : «C'est pas bien d'tuer les gens parce que, après, ils sont morts/Faut pas être un méchant comme dans l'Mordor et Dark Vador/Vaut mieux être un dalmatien que finir comme Cruella/C'est pas bien l'huile de palme mais c'est trop bon, le Nutella/C'est pas bien, les gros mots, non, parce que c'est pas très joli, yeah»

Et pour illustrer ce hit très marrant, les frères toulousains ainsi que Spider ZED jouent le rôle d’élèves ou de professeurs complètement loufoques dans une école. Les donneurs de leçon se mettent dans des situations délirantes.

Bigflo & Oli ne chôment pas

Suite à cette collab surprise, Bigflo & Oli ont remercié leur ami Spider ZED sur les réseaux sociaux : «On a bien rigolé avec @spiderzed sur son/clip haha. Merci à lui pour l’invitation et allez le follow et suivre ce qu’il fait vous serez pas déçu ! Il sort bientot un album!»

Bigflo a même dévoilé sur son compte Instagram personnel: «Je suis fan de @spiderzed depuis un moment maintenant ! Trop heureux d’avoir fait un son avec lui! Lets go l’écouter et voir le clip»

Les frères toulousains régalent leurs fans ce moment. Ils viennent de sortir leur nouvelle collection Visionnaire en partenariat avec Célio. Ils ont également annoncé qu'ils lançaient leur propre festival: le Rose Festival.