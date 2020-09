Bigflo & Oli lancent leur propre festival pour l’été 2021

Bigflo & Oli se confient sur le Rose Festival

Excités face à cette aventure qui les attend, Bigflo & Oli partagent leur joie avec leurs fans: «C’est un des plus gros trucs qu’on ait organisé», raconte Florian. «On a beaucoup bossé pour que ça se fasse, on est très contents, on touche notre rêve du doigt.» Ils l’affirment, dès qu’ils le pourront, ils donneront des nouvelles sur l’avancée du festival.

«Actuellement on a le lieu qui est quasiment validé, les infrastructures et la déco qui sont en train d’être finalisées et la programmation, on est dessus Face caméra Bigflo & Oli racontent toutes les aventures qu’ils ont vécues pour créer ce festival.» Rendez-vous pris pour l’été 2021!