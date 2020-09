Beyoncé: la vidéo d’un perroquet qui chante «If I Were a Boy» cartonne!

Beyoncé incroyable dans «Black is King»

Beyoncé n’a pas réagi à cette imitation complètement loufoque. La chanteuse continue la promotion de son dernier album visuel «Black is King» diffusé sur Disney+. Elle a ainsi sorti les clips de «Already» en featuring avec Major Lazer et Shatta Wale mais aussi la vidéo de «Brown Skin Girl» dans laquelle elle s’est entourée de sa fille Blue Ivy et des stars Naomi Campbell et Lupita Nyong’o.