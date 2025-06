À seulement 22 ans, Benson Boone s’impose comme l’une des grandes révélations de la scène musicale mondiale ces dernières années. Avec son tube planétaire "Beautiful Things", sacré chanson la plus écoutée au monde en 2024 par l’IFPI, il explose les compteurs avec plus de 4 milliards de streams à ce jour. Plus récemment, c'est avec son titre "Mystical Magical" que l'artiste à de nouveau fait un carton auprès du public. Découvert dans l’émission "American Idol" en 2021, le jeune prodige se voit devenir l’un des piliers de la musique pop rock à travers le monde.

Quinze jours avant la sortie de son nouvel album "American Heart", prévu pour le 20 juin 2025, le chanteur américain a d’ailleurs offert un petit avant-gout à ses fans de son prochain opus avec le morceau "Momma Song". Une chanson qui rend un émouvant hommage à sa mère, qui a su toucher en plein cœur son public.

