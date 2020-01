Aya Nakamura: son nouveau look qui ne passe pas inaperçu

Très active sur les réseaux sociaux, Aya Nakamura partage régulièrement des clichés et vidéos de son quotidien. Et depuis début janvier, l’interprète de «Pookie» arbore un nouveau look qui ne passe pas inaperçu.

La chanteuse a effectivement choisi d’arborer des cheveux couleur rouge et une frange. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les internautes sont sous le charme. Les compliments à son égard se comptent par milliers: «La plus belle», peut-on lire. «Tu es magnifique, queen», a également commenté un fan.

Celle qui est classée parmi les 50 Français les plus influents dans le monde a donc souhaité quelque peu changer de look pour cette nouvelle décennie. Une coiffure qui lui va à ravir !